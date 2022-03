Guerra in Ucraina, Scholz: Germania valuta sistema difesa antimissile

Il cancelliere non ha specificato quale tipologia Berlino stia prendendo in considerazione aggiungendo: "Siamo consapevoli che abbiamo un vicino pronto ad usare violenza per fare i suoi interessi”

La Germania prende ancora una volta posizione sulla guerra in Ucraina e lo fa questa volta sottolineando come Berlino stia valutando, in caso di escalation del conflitto, l'acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo. Ad affermarlo il cancelliere Olaf Scholz alla Bbc. Scholz sottolinea anche: "Questo è certamente uno dei problemi di cui stiamo discutendo, e per una buona ragione". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - MARIUPOL COME GUERNICA)