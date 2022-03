Oklahoma, verso il divieto di aborto in qualsiasi fase gravidanza

Il disegno di legge approvato dalla Camera consente l’aborto solo nei casi di incesto, stupro o se la donna è in pericolo di vita. Una misura ancora più rigida di quelle approvate in Texas e Arizona

Arriva dall’Oklahoma una misura ancora più rigida per quanto riguarda la possibilità delle donne di abortire. La Camera controllata dai repubblicani, ha infatti approvato un disegno di legge che vieta l’aborto in qualsiasi momento della gravidanza, tranne nei casi di incesto e stupro o se la donna incinta è in pericolo di vita. Una misura ancora più rigida di quelle approvate in Texas e Arizona che vietano l’interruzione di gravidanza dopo la quindicesima settimana senza nessuna eccezione.