Ucraina, sanzionata in Gb anche la figlia della compagna di Lavrov

A finire nella lista delle persone colpite da sanzioni in Gran Bretagna questa volta è la figlia della compagna del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Si chiama Polina Kovaleva, ha 26 anni e dovrà lasciare il suo appartamento da 4,4 milioni di sterline (il prezzo a cui è stato acquistato in contanti nel 2016) in Kensington High Street, a Londra. Nella capitale britannica conduce una vita patinata raccontata nei particolari sul suo account Instagram. Scuole private a Bristol e master all'Imperial College a Londra, Kovaleva è finita al centro dell’attenzione dopo che alcune settimane fa l'investigatrice della Fondazione anticorruzione di Aleksei Navalny, Maria Pevchikh, aveva chiesto alla famiglia della ragazza di rendere conto, come peraltro previsto in Gran Bretagna dal regolamento Unexplained Wealth Order, dell'origine dei propri capitali, dato che la ragazza non è sposata, il padre non è milionario e la madre non risulta occupata (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE DI SKY TG24).