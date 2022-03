Ucraina, "Transgender in fuga respinte al confine": devono combattere

"Centinaia di casi" di questo tipo

Come spiega l'Ansa, associazioni di beneficenza citate dalla Bbc affermano che ci sarebbero "centinaia" di casi di questo tipo, e che solo in poche sarebbero riuscite a fuggire. In Ucraina, cambiare genere e nome sul passaporto richiede un lungo procedimento, che coinvolge anche diverse valutazioni psichiatriche. Al momento dell'introduzione della nuova legge dopo l'invasione russa, molte donne transgender non avevano ancora i documenti che attestavano l'essere diventate donne.