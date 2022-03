Guerra Ucraina Russia, Svizzera pronta a ospitare i colloqui di pace

La Svizzera si allinea alle sanzioni Ue

approfondimento

La Svizzera ha deciso di imporre alla Russia le stesse sanzioni dell'Unione Europea, ma Cassis ha precisato che la neutralità del suo Paese non è in discussione. Secondo il presidente il suo Paese non poteva semplicemente restare a guardare un "confronto tra democrazia e barbarie" ed era pronta a subire un duro colpo economico per difendere valorosamente e instancabilmente la libertà e la democrazia.