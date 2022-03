Francia, morto l’indipendentista corso Yvan Colonna

È morto Yvan Colonna, indipendentista corso condannato all'ergastolo e gravemente ferito in un'aggressione nel carcere di Arles lo scorso 2 marzo. Lo ha annunciato l’avvocato della sua famiglia. L’attacco a Colonna - che era in carcere per l'omicidio del prefetto Claude Erignac, avvenuto nel 1998 ad Ajaccio - ha scatenato le violente proteste scoppiate in Corsica nelle ultime 2 settimane, che hanno portato il governo francese ad annunciare un'apertura verso l'autonomia dell'isola.

L’omicidio di Erignac e l’arresto di Colonna

Pastore e militante indipendentista, Colonna fu arrestato nel luglio 2003 per l'omicidio di Erignac ad Ajaccio, dopo 4 anni in cui era sfuggito alla polizia nascondendosi nei boschi della Corsica. Ha sempre negato le accuse. In carcere ad Arles, ha fatto più volte richiesta di essere avvicinato alla Corsica, senza ottenere mai nulla. Il prefetto Erignac fu ucciso la sera del 6 febbraio 1998, dai proiettili di un killer che lo raggiunsero alla schiena in una strada di Ajaccio, mentre stava andando a piedi a teatro. Furono arrestati due militanti nazionalisti, che trascorsero mesi in carcere prima di essere rilasciati. In breve Colonna diventò il ricercato numero 1, insieme ad altre otto persone accusate di aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio. Colonna fu arrestato il 4 luglio 2003 in un ovile del villaggio di Olmeto, nel sud della Corsica. Otto anni dopo, nonostante avesse ripetuto di non aver "mai ucciso" nessuno, fu condannato all'ergastolo. Il ricorso in cassazione fu respinto l'11 luglio 2012.