Ucraina, Zelensky: “Crimini guerra a Mariupol passeranno alla storia”

L'assedio di Mariupol passerà alla storia per i "crimini di guerra" da parte dell'esercito russo. A dirlo, in un nuovo video postato su Facebook, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri è tornato a chiedere un incontro diretto con il presidente russo Vladimir Putin e oggi parlerà in video al Parlamento di Israele e alla gente che alle 18 (le 17 in Italia) si raccoglierà davanti al maxi schermo in piazza Habima, a Tel Aviv (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA). Secondo il Kyiv Independent, che cita come fonte il municipio di Mariupol, i residenti della città assediata vengono obbligati a migliaia a trasferirsi in Russia: "I civili verrebbero portati in campi dove i russi controllano i loro cellulari e i loro documenti per poi deportarli verso città remote della Russia".

“L'esercito russo e i suoi comandanti sono incompetenti” vedi anche Guerra Ucraina, tensioni su missioni Spazio. Russi: “Da soli su Marte" "Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire", dice Zelensky parlando di Mariupol, poi aggiunge: "Il ventiquattresimo giorno dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia è terminato. Dopo otto anni di aggressione, gli ucraini hanno dimostrato di saper combattere in modo più professionale di un esercito che lo fa da decenni in diverse regioni e in diverse condizioni". "Rispondiamo con saggezza e coraggio all'enorme numero di equipaggiamenti e soldati da loro inviati in Ucraina - aggiunge Zelensky - Ecco perché, ad esempio, l'ucraina Chornobaivka passerà alla storia della guerra. Questo è un luogo in cui l'esercito russo e i suoi comandanti si sono mostrati completamente come sono: incompetenti, in grado di spingere semplicemente il loro popolo al massacro".

Protesta dell’ambasciatore russo in Israele vedi anche Guerra in Ucraina, le donne russe che hanno espresso dissenso. FOTO Zelensky parlerà oggi ai deputati della Knesset e alle persone che si raduneranno in piazza Habima a Tel Aviv, dove già si sono svolte manifestazioni a sostegno dell'Ucraina. Un appuntamento che non è andato giù all'ambasciatore russo in Israele, Anatoly Victorov, che in un incontro "teso" ha protestato con il presidente della Knesset Micky Levy ed ha detto di aspettarsi da Israele "un comportamento più equilibrato". L'intervento del presidente ucraino avverrà via Zoom in collegamento con i deputati e i ministri del governo - compreso il premier Naftali Bennett - che non saranno però fisicamente alla Knesset visto che la sede del Parlamento israeliano è chiusa per lavori di ristrutturazione. Da giorni i tecnici sono al lavoro per assicurare una linea "sicura" e protetta. Alcuni media hanno ipotizzato che il discorso di Zelensky toccherà anche la Shoah, visto che ieri l'ambasciata ucraina in Israele ha denunciato - con tanto di foto allegate al testo - che "i nazisti russi continuano a distruggere deliberatamente sinagoghe e centri di cultura ebraica in tutta l'Ucraina". "Cos'altro deve succedere ancora perché il governo di Israele aiuti l'Ucraina nella sua autodifesa?", ha continuato l'ambasciata criticando l'atteggiamento del governo a Gerusalemme che, pur condannando senza appello l'invasione russa, ha tuttavia finora mostrato un atteggiamento di prudenza nei confronti di Mosca. Soprattutto Bennett volato lo scorso 6 marzo per vedere Putin al Cremlino e impegnato in una spola diplomatica tra i due presidenti. Né va dimenticato che lo stesso Zelensky ha indicato Gerusalemme come luogo di possibili negoziati con la Russia.