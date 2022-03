Francia, multa di 100mila euro a contadino per puzza e rumore mucche

È successo nel comune di Saint Aubin en Bray, nell'Oise, a Nord di Parigi, dove apparentemente non si trova pace neanche in campagna

Il proprietario di una fattoria con 260 bovini è stato condannato ad una multa di 102 mila euro per risarcire i vicini dal rumore e dal cattivo odore del suo allevamento. È successo in Francia, nel comune di Saint Aubin en Bray, nell'Oise, a Nord di Parigi, dove apparentemente non si trova pace neanche in campagna. Oltre 10 anni fa, un gruppo di nove residenti ha avviato un braccio di ferro giudiziario contro l'agricoltore titolare di una grande fattoria al centro del villaggio. Quello che è diventato un vero e proprio caso mediatico, riferito dal quotidiano France Soir, è cominciato con una denuncia sporta dai vicini infastiditi da mucche troppo rumorose e puzzolenti, in tutto 260.