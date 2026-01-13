Offerte Sky
Addio a Claudette Colvin, simbolo diritti civili negli Usa prima di Rosa Parks

Mondo
©Getty

Si rifiutò di cedere il suo posto su un autobus cittadino segregato a Montgomery. Divenne una testimone chiave in un caso per i diritti civili

Claudette Colvin, la donna arrestata nel 1955 per non essersi spostata nella parte a lei 'riservata' su un autobus a Montgomery, in Alabama, è morta a 86 anni in Texas. Il suo gesto, mesi prima di quello di Rosa Parks nella stessa città, contribuì a dare il via al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La notizia della morte è stata annunciata dalla Claudette Colvin Legacy Foundation. 

Fu querelante nella storica causa che portà all'abolizione della segregazione

Il 2 marzo di 71 anni fa, l'autista di un autobus chiamò la polizia per denunciare che due ragazze nere erano sedute vicino a due ragazze bianche, in violazione delle leggi sulla segregazione razziale. Una delle due si spostò verso la parte posteriore dell'autobus quando le fu chiesto, ma Colvin si rifiutò e fu arrestata. Aveva 15 anni e poi divenne una delle querelanti nella storica causa che portò all'abolizione della segregazione razziale sugli autobus di Montgomery.

