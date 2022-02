West Ham, Zouma e i calci al gatto: multato, scappano sponsor

Una multa di quasi 300mila euro, l’esclusione dalla rosa del West Ham United e lo stop al contratto con Adidas. Kourt Zouma sta pagando care le violenze commesse su uno dei suoi due gatti domestici, riprese in un video circolato sui social nei giorni giorni. Sul caso, che ha scosso l’opinione pubblica inglese e mobilitato le forze dell’ordine, era intervenuto anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che aveva chiesto di non far più correre in campo il difensore 27enne e di aprire un’indagine nei suoi confronti, come poi è avvenuto. A nulla sono servite le scuse del calciatore dopo la diffusione dei filmati. “Voglio chiedere scusa a chiunque sia rimasto sconvolto dal video. Vorrei assicurare tutti che i due gatti stanno bene e sono in salute. Sono amati da tutta la mia famiglia, è stato un incidente isolato che non si ripeterà”, aveva detto Zouma.

La riposta del West Ham

Il West Ham ha fatto sapere di aver multato Zouma, trattenendogli circa due settimane di stipendio, per un totale di 250mila sterline. Il club, in una nota, ha detto che l’importo della sanzione è il massimo che avrebbero potuto chiedere e che lo stesso Zouma ha chiesto che la cifra sia devoluta in beneficienza ad enti che si occupano di animali. La presa di posizione della squadra è però arrivata tardi. Da subito erano partiti appelli per chiedere al West Ham di mettere fuori rosa Zouma. Nella partita di ieri contro il Watford Football Club Zouma è sceso in campo, con il tecnico della squadra David Moyes che aveva spiegato di essere “un grande amante degli animali” ma di dover pensare per prima cosa “a cosa è meglio per la squadra”. Scelta non condivisa dai tifosi, sia del West Ham che degli avversari, che durante il match hanno fischiato Zouma.