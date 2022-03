Guerra in Ucraina, Gentiloni a Sky TG24: "Non escludo nuove sanzioni"

Il Commissario europeo per l'Economia parla di nuove possibili sanzioni sul gas nei confronti della Russia: "La libertà e la difesa della pace hanno un prezzo, quindi non è gratis quello che dobbiamo fare"

“Non escluso nuove sanzioni anche in campo energetico” ma in questo momento “non sono imminenti”. Così a Sky TG24 il Commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, che a proposito dell’invasione in Ucraina da parte della Russia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO) e delle sanzioni varate dall’Occidente afferma: “La libertà e la difesa della pace hanno un prezzo, quindi non è gratis quello che dobbiamo fare. E comunque avrà un costo per la nostra economia. E lo sta già avendo”.