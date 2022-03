Ucraina, Yarmolenko fa gol in Premier e piange. Malinovskiy l'omaggia

Prima Malinovskiy, poi Yarmolenko. I calciatori ucraini in Europa si mobilitano per la fine del conflitto nel loro Paese. L'ultimo è Andriy Yarmolenko, centrocampista del West Ham che nel successo in Premier League contro l'Aston Villa ha dedicato il gol vittoria alla "sua" Ucraina. E' scoppiato in lacrime inginocchiandosi e poi ha alzato le braccia al cielo pregando per lo stop dei bombardamenti russi in Ucraina. "In quel momento - ha spiegato dopo la partita Yarmolenko - stavo pensando alla mia famiglia e al mio popolo. E' difficile per me pensare solo al calcio, in queste ore". (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24)