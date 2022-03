In Polonia volontari da tutto il mondo per combattere con l'Ucraina

Il reportage dell'inviata di Sky TG24 Monica Napoli dalla città di Medyka

Arrivano da più parti del mondo, raggiungono Scemiscel o Medyka e da qui attraversano il confine polacco per andare in Ucraina e combattere. Giungono dalla Finlandia, dalla Polonia, dalla Gran Bretagna dalla Francia, dal Sudan, dagli Stati Uniti. Entrano nel Paese a piedi, in auto, in treno. Volti coperti, solo qualcuno parla, borsoni militari e giubbini antiproiettile, pronti ad andare a combattere (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE DIRETTE E I REPORTAGE DI SKY TG24).

Volontari da Usa, Sudan, Francia approfondimento Polonia, lavori per ripristino binario che collega Vienna a Leopoli “La storia ci ha insegnato qualcosa”, dice un ragazzo che arriva dal Regno Unito. "Sostenere il popolo ucraino è il motivo per cui ho deciso di partire", spiega un altro giovane che viene dal Sudan. “Non ho paura ora, forse quando prenderò una pistola, ma ora no”. In attesa con gli altri c'è Frank, viene dalla Francia, è un cuoco ed è pronto a cucinare per le truppe ma anche a combattere. "Sono ebreo e sono qui anche per questo", dice un ragazzo che arriva da New York, i suoi nonni vivevano a Leopoli e adesso lui sta tornando lì per combattere contro la Russia.