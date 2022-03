Guerra Ucraina, media GB: terzo generale russo ucciso

Lo affermano funzionari occidentali citati dal Guardian, secondo cui gli alti ufficiali impiegati per guidare le truppe nel conflitto sono circa 20

Un terzo maggior generale russo è stato ucciso in Ucraina. Lo affermano funzionari occidentali citati dal Guardian, secondo cui i generali impiegati per guidare le truppe nel conflitto sono circa 20. Stando alle forze armate di Kiev, si tratta del generale Andrey Kolesnikov (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO DA KIEV). Foto Ukranews