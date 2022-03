Guerra Ucraina, Popescu: Moldavia troppo fragile, temiamo il peggio

Il ministro degli Esteri moldavo in un’intervista al Corriere della Sera sottolinea la sua preoccupazione e aggiunge: “Vogliamo entrare in Europa, ma restiamo neutrali. Far parte della Nato sarebbe troppo pericoloso”

La Moldavia nel mirino

“Nessuno si aspettava le bombe su Kiev – sottolinea Popescu – ma è successo. Siamo il Paese più fragile della zona e non posso negare che ci stiamo preparando al peggio. La crisi c’è già ed è in primis umanitaria: tra poco non saremo più in grado di accogliere dignitosamente i rifugiati. Abbiamo bisogno di un aiuto da altri paesi e anche la nostra economia è fragile”. Il ministro sottolinea anche come e perché l’economia della Moldavia sia fragile: "Stiamo subendo la perdita di importazioni dall’Ucraina, principalmente dal porto di Odessa. Soffriamo anche con l’export. Per non parlare del crollo della fiducia degli investitori".