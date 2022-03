Ucraina, dal teatro di Leopoli partono aiuti per tutto il paese

Il teatro di Leopoli è diventato in queste ore un hub umanitario, il luogo di una solidarietà eccezionale con centinaia di volontari pronti a dare il proprio aiuto. Qui arrivano gli aiuti da tutta Europa: dalle medicine, al latte in polvere per i neonati, alle reti per mimetizzarsi dai bombardamenti. L’aiuto serve sia ai profughi in arrivo a migliaia a Leopoli – dove la guerra non è ancora arrivata – sia ai residenti dei villaggi e delle città vicino alla linea del fronte. E’ attraverso Facebook che si organizzano gli aiuti, che arrivano le richieste delle municipalità più lontane, raggiunte da camion guidati da volontari, che rischiano la vita per arrivare a consegnare medicinali e cibo.(GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI PRIMI 10 GIORNI DI GUERRA - IL VIDEOBLOG)