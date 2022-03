Guerra Ucraina, madre mette in salvo figlio facendolo fuggire da solo

In questi giorni di bombardamenti si moltiplicano gli appelli e i messaggi delle madri ucraine. Disperate richieste di aiuto, lacrime di dolore ma anche parole di ringraziamento. Come quelle di Yulia Volodymyrivna Pisecka, cittadina di Zaporozhzhia, che in un video ha raccontato di aver deciso di separarsi dal figlio undicenne e farlo fuggire più lontano possibile dalla guerra. Con la voce rotta dal pianto ha detto grazie a quei volontari incontrati dal ragazzo lungo il confine slovacco, che lo hanno aiutato a compiere questo lungo viaggio. Un viaggio verso la salvezza che lo ha portato via dalla sua famiglia ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DEGLI INVIATI ).

Il messaggio di Yulia

approfondimento

“Mi chiamo Yulia Volodymyrivna Pisecka. Sono cittadina ucraina, di Zaporozhzhia. Sono una mamma di più figli e sono vedova. Voglio ringraziare le guardie di confine slovacche e i volontari in Slovacchia che si sono presi cura di mio figlio. Lo hanno aiutato ad attraversare il confine da solo. Mio figlio ha 11 anni ed è arrivato sul confine con la Slovacchia in treno – ha detto la donna spiegando - Lì ha incontrato gli agenti di pattuglia che lo hanno preso per mano e lo hanno accompagnato oltreconfine. In Slovacchia i volontari si sono presi cura di lui, gli hanno dato da mangiare e lo hanno portato a Bratislava”.

“Vi sono grata per aver salvato mio figlio. C’è una centrale nucleare accanto alla mia città contro cui i russi stanno sparando. È in fiamme. Io non posso lasciare mia madre perché non può muoversi e cosi l’ho mandato da solo sul treno per il confine – ha detto in lacrime la cittadina ucraina - E lì ha incontrato tante persone con un grande cuore. Siete un piccolo paese ma la vostra gente ha il cuore grande. Per favore salvate i nostri figli e dategli riparo”