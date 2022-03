Guerra Russia Ucraina, l’omaggio di Pantone alla bandiera di Kiev

Mondo

Guerra in Ucraina, continuano le proteste per la pace nel mondo. FOTO

Davanti al Parlamento europeo, di fronte al quartiere generale delle Nazioni Unite e alle Ambasciate russe di vari Paesi. Nel settimo giorno di conflitto sul suolo ucraino, i cittadini di tutto il mondo continuano a scendere in piazza per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina. Oltre 7mila arresti in Russia dall'inizio delle manifestazioni per la pace

Mentre le forze russe continuano ad attaccare l'Ucraina e si guarda a quali risultati i colloqui tra Mosca e Kiev possano portare, cittadini di tutto il mondo scendono ancora in strada per chiedere la fine del conflitto (in foto, un gruppo di manifestanti a Bali, Indonesia)

Nel settimo giorno dall'inizio del conflitto - iniziato ufficialmente lo scorso 24 febbraio - hanno manifestato il loro dissenso contro la guerra gli studenti dell'Università La Sapienza a Roma