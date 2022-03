Guerra in Ucraina, paracadutisti russi atterrano a Kharkiv

Colpiti un palazzo della polizia e un'università

Secondo il sindaco della città del nord-est dell'Ucraina sarebbero almeno 21 le persone morte e altre 112 quelle rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi. Un missile russo ha colpito nella prima mattinata di oggi un palazzo della polizia e un'università. Le immagini che vengono diffuse dal Servizio nazionale per le emergenze ucraino su Twitter mostrano l'edificio colpito, con il tetto ancora in fiamme, e i pompieri in azione. In un video postato sul canale Telegram del consigliere del governo ucraino si vede l'edificio che ai piani più alti è avvolto dalle fiamme: la Bbc, che riporta il video, precisa di non essere stata ancora in grado di verificarne l'autenticità in modo indipendente. Nell'attacco sarebbe stato colpito anche l'edificio del Servizio di sicurezza nazionale.