Twitter verso il blocco degli account di Russia Today e Sputnik

La presa di posizione di Twitter

"Dovremo adeguarci alle sanzioni europee, questo comporterà di non pubblicare alcuni contenuti in Europa", ha spiegato. Non è chiaro se Twitter intende eliminare gli account tout court o limitarne i contenuti come hanno fatto già Google, Youtube, Facebook e Tiktok. "Continuiamo a sostenere l'importanza di una rete libera. Soprattutto in tempo di guerra", ha detto il portavoce.