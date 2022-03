Russia, media pubblicano per errore articolo sulla vittoria in Ucraina

Secondo alcune fonti pro-Ucraina, la Russia pianificava di conquistare il Paese in due giorni. Per questo la notizia è stata pubblicata dall’agenzia di stampa Ria Novosti alle 8 in punto del 26 febbraio: secondo alcuni, la pubblicazione sarebbe stata pianificata in anticipo ascolta articolo Condividi

Sono le 8 in punto del 26 febbraio quando il sito della Ria Novosti, l’agenzia di stampa statale in Russia, pubblica un articolo sulla vittoria di Putin in Ucraina e sulla conquista del Paese. “L’Ucraina è tornata in Russia, l’epoca della diaspora del mondo russo sta volgendo al termine”, recitava l’articolo. Al momento della pubblicazione l’invasione russa era iniziata da circa 48 ore, all’alba del 24 febbraio, e proseguiva incontrando la dura resistenza dell’esercito ucraino (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO).

Fonti pro-Ucraina: "Russia pianificava conquista in 48 ore" leggi anche Russia-Ucraina, Draghi: "Italia non si volterà dall'altra parte" L’articolo è stato subito cancellato, ma non così in fretta da non essere notato sui social. Nexta, un media bielorusso indipendente che supporta l’Ucraina, ha pubblicato un tweet in cui afferma che la Russia "pianificava di conquistare l'Ucraina in due giorni". “L’articolo della Ria è apparso online esattamente alle 8:00. Ciò significa che la pubblicazione era pianificata in anticipo. È stato rapidamente cancellato, ma Internet ricorda tutto”, aggiunge Nexta.

Il testo dell’articolo vedi anche Ucraina, esplosione distrugge il palazzo del Governo a Kharkiv. VIDEO L’articolo, scritto da un editorialista della testata, Petr Akopov, prosegue dicendo che "la Russia sta ripristinando la sua unità" e "non ci sarà più l'Ucraina anti-Russia". Descrive lo scioglimento dell'Unione Sovietica come "la tragedia del 1991, questa terribile catastrofe nella nostra storia". Poi loda Putin per la decisione di invadere l’Ucraina: “Con la decisione di non lasciare la soluzione della questione ucraina alle generazioni future, possiamo dire senza un minimo di esagerazione che Vladimir Putin si è messo sulle spalle una responsabilità enorme”. Poi l’articolo si lancia in ipotesi sul futuro dell’Ucraina conquistata, rivelando forse gli obiettivi russi dietro l’invasione: “L’Ucraina è ritornata a essere Russia. Questo non significa che le sue istituzioni verranno cancellate, ma saranno ricostruite e torneranno alla loro condizione originaria, essere parte del mondo russo”. E conclude: “La Russia non ha solo lanciato una sfida, ha dimostrato che il dominio occidentale è ormai finito”.