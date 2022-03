Da Kiev a Vienna: la fuga disperata di Liudmila e le sue ragazze

Mamma Liudmila e la piccola Maria dormono nella camera matrimoniale, Aliona e Cristina, le due figlie più grandi, in cantina, su due letti a castello. La casa non è quella di Brovary, città poco distante da Kiev, ma Alberto e Svetlana, che nel frattempo si sono sistemati sul divano del soggiorno, non fanno mancar loro nulla.

L'incontro con Alberto e Svetlana

Pensavano bastasse allontanarsi dalla capitale per trovare un rifugio sicuro, ma una volta arrivati a Leopoli, dove vivono alcuni parenti, hanno capito di dover fuggire ancora. Ci sarebbero volute sessanta ore di auto, alla fine, tra strade bloccate dai combattimenti, difficoltà nel reperimento del carburante, stanchezza e crisi di nervi, per raggiungere il confine con la Slovacchia.

Ed è qui, a Huzhgorod, che entrano in scena gli altri due protagonisti della storia: Alberto e Svetlana. Vivono a Vienna dal 2009. Alberto è un toscano, funzionario ONU con una lunga esperienza in “teatri di guerra”; sua moglie Svetlana, ucraina, è di Kharkiv, città pesantemente coinvolta nei combattimenti di questi giorni, dove vivono ancora mamma e fratello.

“Eravamo stanchi – raccontano – di continuare ad assistere alle terribili scene proposte dalle tv internazionali. E così, abbiamo deciso di renderci utili, in qualche modo”. Si sono quindi messi in auto; 12 ore di strada, fino alla frontiera, e una volta lì hanno potuto toccare con mano il dramma dei profughi in fuga dalla guerra (in alto il video girato dal confine tra Ucraina e Slovacchia, ndr). “Abbiamo visto tantissime donne sole con bambini di ogni età”, proseguono nel loro racconto ricordando che gli uomini rimangono in patria per combattere, proprio come il papà di Maria, Aliona e Cristina. “L’accoglienza è ben organizzata, ci sono viveri e indumenti per tutti. Qualcuno prova a lucrare sul trasporto, ma siamo in una zona molta povera della Slovacchia…”