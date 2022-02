Guerra in Ucraina, la testimonianza di Anastasia: Pronti a combattere

Mondo

È durato sei ore il vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea sul nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Misure per le quali il via libera formale dovrebbe arrivare oggi pomeriggio in un Consiglio Affari Esteri convocato per le 15 a Bruxelles. I leader hanno anche già aperto la discussione su un eventuale terzo pacchetto che potrebbe arrivare nei prossimi giorni se Mosca non dovesse optare per la de-escalation. E alle sanzioni si uniscono inoltre il resto dell'Occidente e gli alleati asiatici