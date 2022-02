Elisabetta II ha rinviato a data da destinarsi due udienze virtuali in agenda per oggi come conseguenza del suo stato di salute. La regina, 96 anni ad aprile, è infatti ancora positiva al Covid, come comunicato da Buckingham Palace, che nei giorni scorsi aveva riportato che Elisabetta aveva "sintomi leggeri e simili a un raffreddore" (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).