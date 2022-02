Crisi in Ucraina, Trump: "Putin è un genio, Biden si dimostra debole"

Donald Trump ha definito "un genio" il presidente russo Vladimir Putin. Secondo il tycoon, se fosse stato ancora alla Casa Bianca il capo del Cremlino non avrebbe mai invaso l'Ucraina. "Conosco molto bene Putin e durante l'amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no", ha affermato in tv l'ex presidente americano. Le tattiche dello zar sono state "intelligenti", ha aggiunto Trump. Poi è tornato ad attaccare Biden: "La crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata gestita in maniera appropriata dall'attuale presidente Usa Joe Biden".

Gli elogi a Putin

Durante lo show televisivo, Trump ha elogiato Putin più volte: "Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c'è stata risposta", ha detto. Trump ha spiegato di aver osservato Putin mentre faceva il suo discorso alla nazione: "Ha dichiarato che una bella porzione dell'Ucraina, dico dell'Ucraina, è indipendente. Cioè è fantastico. Ho detto: 'Ma quanto è intelligente!' E ora ci entra come peacekeeper, cioè con la forza di pace più potente. Potremmo farlo anche noi al nostro confine Sud", ha scherzato l'ex presidente americano, con riferimento al confine con il Messico.