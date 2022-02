Incendio traghetto Grecia, sale a due il bilancio delle vittime

La guardia costiera ha annunciato di aver trovato un altro passeggero morto nel garage della nave, che nel frattempo è stata rimorchiata al porto di Astakos. Proseguono le operazioni dei vigili per trovare le persone che ancora mancano all'appello

È stato trovato morto un altro dei passeggeri dell'Euroferry Olympia della Grimaldi, il traghetto andato a fuoco il 18 febbraio nelle acque davanti a Corfù, tra l'Italia e la Grecia. Lo ha annunciato la Guardia costiera greca, aggiungendo di aver recuperato il corpo nel garage della nave. Al momento, non si sa ancora di chi si tratti. Nei giorni scorsi un altro cadavere era stato rinvenuto dentro uno dei camion che erano nella stiva. Sale così a due il bilancio delle vittime dell’ incidente mentre le persone disperse sarebbero ancora nove.

Secondo quanto si apprende, tutte le fonti dell’incendio nell’Euroferry Olympia sono state spente e i vigili del fuoco sono riusciti a salire sull’imbarcazione alla ricerca dei dispersi. Proprio per agevolare questa operazione, che rimarrebbe molto difficile, la nave è stata rimorchiata per circa 230 km dall'isola di Corfù al porto di Astakos, sulla costa occidentale della Grecia continentale. Al momento del disastro, il traghetto era in viaggio da Igoumenitsa a Brindisi. A bordo c’erano oltre 230 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio.