Trump, media: lunedì l’ex presidente lancia il suo social Truth

Truth (Verità), la nuova piattaforma social di Donald Trump, sarebbe pronta per essere lanciata su App Store di Apple lunedì, nel giorno della festa del presidente degli Stati Uniti. Lo scrive Reuters citando un post di un dirigente su una versione di prova sperimentata da alcuni utenti. Guidata dall'ex deputato repubblicano Devin Nunes, la Trump Media & Technology Group, la start-up dietro a Truth, accoglierà società tech che si stanno posizionando in concorrenza con Twitter, Facebook e YouTube, da cui il tycoon è stato bandito dopo l'assalto a Capitol Hill.

Gli indizi

Venerdì, in una serie di post, un account verificato del chief product officer della rete, registrato come Billy B, ha risposto alle domande sull'app di persone invitate a utilizzarla durante la sua fase di test. Un utente gli ha chiesto quando l'app, disponibile questa settimana per i beta tester, sarebbe stata rilasciata al pubblico, secondo gli screenshot visualizzati da Reuters. "Attualmente siamo pronti per il rilascio nell'App Store di Apple per lunedì 21 febbraio", ha risposto il dirigente. Inoltre, dagli screenshots letti da Reuters, emerge come l’app sia alla versione 1.0 e abbia quindi raggiunto il livello adatto al rilascio.

Il post di Donald Trump Jr.

Il 15 febbraio il figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., ha postato su Twitter uno screenshot di un post dell’account Truth del padre nel quale si legge: “Tenetevi pronti! Ci vediamo presto con il vostro presidente!”.