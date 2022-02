Ucraina, siti ministero Difesa e banche sotto cyberattacco per ore

Guerra "informatica"

Russia-Ucraina, Biden: “Attacco resta possibile. Pronti a negoziare”

Stando a quanto annunciato dal governo ucraino e confermato da Tass e Reuters, l’attacco sarebbe stato di tipo Ddos. In termini pratici significa che moltissimi cittadini non sono stati in grado di accedere agli sportelli bancari, né di utilizzare bancomat e carte di credito per effettuare i pagamenti mentre sul sito del ministero della Difesa compariva un messaggio di errore in cui si diceva che il sito era "in fase di manutenzione tecnica". Il sospetto immediato è quello di un coinvolgimento del Cremlino considerato che al di là dell'annunciato ritiro delle truppe dal confine ucraino (che secondo Cnn sarebbe solo parziale e fittizio) Mosca ha confermato di voler mantenere a ogni costo l'Ucraina nella propria area d'influenza e, soprattutto, fuori dalla Nato.