Ucraina, Di Maio: “Impegno per una soluzione diplomatica”

"Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, unitari, fermi, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati europei, Nato e Osce, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation", ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando della crisi ucraina in occasione dell'incontro alla Farnesina con il vice primo ministro e ministro degli affari esteri del Qatar, Sceicco Al-Thani. "Al contempo manteniamo il nostro impegno per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile anche nel quadro degli accordi di Minsk e del formato Normandia" ha concluso Di Maio (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE CRISI UCRAINA).