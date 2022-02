Svizzera, approvato il divieto di pubblicità delle sigarette

Il contesto

approfondimento

La Lega Svizzera contro il cancro, una delle organizzazioni che avevano promosso l’iniziativa sul fumo, ha espresso soddisfazione per l’esito: "Siamo molto contenti che i bambini possano essere efficacemente protetti dalla pubblicità del tabacco in futuro". Il testo proponeva di vietare non solo la pubblicità in tv ma in qualsiasi mezzo accessibile ai più giovani, compresi cartelloni e spot al cinema. Resterà permessa solo la promozione destinata agli adulti, veicolata ad esempio tramite e-mail o volantini e quindi invisibile ai più giovani. Swissinfo riporta che l'iniziativa era stata presentata come risposta al rifiuto del Parlamento di legiferare in questo senso e che era stata osteggiata dalle lobby del tabacco. Nel Paese hanno tra l’altro sede giganti del tabacco come Philip Morris, Japan Tobacco International e British American Tobacco.