Covid, tutta Europa resta in rosso scuro nelle mappe Ecdc

Il colore indica il livello massimo di rischio epidemiologico per coronavirus. La cartina prende in considerazione il numero di contagi ogni 100mila abitanti, il tasso di positività sui test effettuati e i dati sulle vaccinazioni

L'Italia e il resto d'Europa rimangono rosso scuro nella nuova mappa sulla diffusione del coronavirus pubblicata dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Questo colore indica il livello massimo di rischio epidemiologico per Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - STOP MASCHERINE ALL'APERTO). La cartina copre Ue e Paesi See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).