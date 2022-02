Svezia, Greta Thunberg insieme ai Sami contro apertura miniera ferro

E’ tornata a far sentire la sua voce Greta Thunberg, l’attivista svedese a capo del movimento Friday For Future contro il cambiamento climatico. Questa volta lo ha fatto a Gallok in Svezia dove si è unita assieme alla comunità indigena dei Sami per protestare contro l’ipotesi dell’apertura di una miniera di ferro nel nord del Paese.