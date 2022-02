Usa Weekly News, il blitz contro l’Isis, le parole di Pence su Trump

20/20 POTUS

Second Commander in town – “I suppose there’s room for two Commanders in this town”, ovvero: credo ci sia spazio per due “Commanders” in città. Il riferimento, in una foto pubblicata sui social proprio da Joe Biden, è a Commander, un nuovo amico a quattrozampe arrivato alla Casa Bianca qualche settimana fa e che ha già conquistato tutte le persone che lavorano con il presidente e non solo. Ma “Commander in Chief” è anche un altro modo di dire Presidente…ecco perché c’è spazio per due “Comandanti” a Washington!