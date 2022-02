Marocco, a che punto sono le ricerche per il bambino caduto nel pozzo

Il lavoro dei soccorritori prosegue da giorni e una svolta potrebbe essere vicina. Secondo quanto si apprende, il bambino sarebbe ancora vivo e sarebbe anche riuscito a mangiare Condividi

Da diversi giorni proseguono in Marocco le operazioni per recuperare un bambino di cinque anni caduto in un pozzo. Secondo le ultime informazioni, Rayan - questo il suo nome - è ancora vivo, ha mangiato, avrebbe solo una ferita superficiale e riesce a muovere sia gambe che braccia. Per salvarlo le squadre dei soccorsi hanno scavato un tunnel con sei escavatori ma l’operazione non è semplice: si rischiano crolli e smottamenti.

L'incidente leggi anche Marocco, bambino caduto nel pozzo: in corso operazioni di salvataggio Secondo i tecnici, il bambino si troverebbe a una profondità di 32 metri, in un punto in cui il pozzo è largo da 20 a 30 centrimetri. Al suo interno non c’è acqua. Rayan ci è caduto martedì pomeriggio, mentre giocava davanti casa, per cause ancora da chiarire. La Bbc riferisce che al momento dell’incidente, il padre stava riparando il pozzo, che doveva essere messo in sicurezza. “Ho distolto un attimo lo sguardo e lui è caduto. Non ho più dormito”, ha raccontato l’uomo al sito Le360. Secondo quanto ha riferito la madre del bambino, la famiglia però non si sarebbe subito accorta di quanto era successo. “Siamo tutti usciti a cercarlo, poi abbiamo realizzato che era caduto nel pozzo. Spero che riescano a farlo uscire da lì sano e salvo”, riferisce la Bbc citando una sua intervista ai media marocchini.