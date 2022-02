Marocco, bambino caduto in un pozzo: in corso operazioni salvataggio

Il piccolo Ryan, 5 anni, è caduto in un pozzo in un'area rurale vicino alla città di Chefchauen, in Marocco. Le operazioni di soccorso si sono rivelate fin da subito molto difficili: il terreno è roccioso e il borgo si trova in una zona impervia sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese. Una vicenda che ricorda quella di Alfredino Rampi

E' una corsa contro il tempo per trarre in salvo il piccolo Ryan, 5 anni, caduto in un pozzo in Marocco. Il bambino si era allontanato per giocare nei campi, come aveva fatto molte altre volte, in una zona rurale vicino alla città marocchina di Chefchauen. La sera, però, la mamma non lo ha visto rientrare e ha dato l'allarme. Il bimbo sembrava scomparso nel nulla, finché alcuni addetti ai lavori hanno scoperto che era caduto in un pozzo profondo 60 metri. I soccorsi sono scattati immediatamente ma le operazioni si stanno rivelando molto difficili. Il terreno è roccioso e il borgo si trova in una zona impervia, sulla catena montuosa del Rif, a nord del Paese.