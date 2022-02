Usa, il 2 febbraio si celebra il Giorno della Marmotta

L’ usanza nata nel 1886 in Pennsylvania è molto popolare per capire quanto durerà ancora l’inverno. In Europa ci celebra invece la Candelora Condividi

Quanto è vicina la primavera? In Pennsylvania per rispondere a questa domanda si fidano solo del roditore Phil o meglio della marmotta Phil. Non è un caso che proprio il 2 febbraio sia festeggiato a Punxsutawney come il giorno della marmotta. Un compito difficile per lei considerate le attese del "pubblico" stanco dell’inverno. Ma come si riuscirà a capire quanto dureranno ancora le basse temperature?

Il comportamento della marmotta Phil approfondimento Giorno della marmotta, per Phil altre sei settimane di freddo Baste notare il comportamento della marmotta. Se esce dalla tana e se la giornata sarà soleggiata, la marmotta si spaventerà della sua ombra tornando immediatamente nella sua tana. In questo caso l'inverno durerà altre sei settimane. Se invece la mattinata sarà nuvolosa e la marmotta resterà fuori dal suo rifugio la primavera sarà un po' più vicina.

Il giorno della Marmotta approfondimento Ricomincio da capo, il film che celebra Il Giorno della Marmotta Questo rito che non ha alcun fondamento scientifico è molto sentito negli Usa tanto che nel 2021 si è svolto in streaming. All'evento tra l’altro sono dedicati anche alcuni social gestiti dal Punxsutawney Groundhog Club, dove si possono trovare indicazioni e consigli per partecipare alla festa che quest'anno si terrà in presenza nella zona in cui si trova la tana di Phil. Questo appuntamento è un appuntamento storico negli Usa e ci riporta indietro nei secoli essendo stato introdotto dai popoli di lingua germanica emigrati in Pennsylvania verso i primi anni dell'800. La tradizione di Punxsutawney è infatti iniziata nel 1886: la leggenda vuole che Phil sia lo stesso da quell'anno e si mantenga giovane grazie al Grounhog Punch di cui beve un sorso all'annuale picnic in suo onore. Ogni sorsata gli garantisce sette anni di vita in più. La marmotta Phil inoltre non vive in solitudine, ma con la moglie Phyllis che gli tiene compagnia da 136 anni a questa parte.