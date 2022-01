New York, giovane italoamericano ucciso a coltellate

Ancora violenza a New York. Anthony D'Onofrio, un 22enne italoamericano, è stato ucciso a coltellate durante una rissa nei pressi di un locale sulla Third Avenue, il Catrinas Mexican Grill, la notte di sabato 29 gennaio. Nato a Brooklyn da madre siciliana e padre della provincia di Latina, D'Onofrio sognava di fare il pilota ma si guadagnava da vivere guidando le carrozze per i turisti a Central Park. Le forze dell’ordine hanno fermato un 19enne, Kevin Cuatlacuatl.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 di notte D’Onofrio è stato colpito da una coltellata al petto. Al suo arrivo la polizia lo ha trovato a terra in una pozza di sangue e privo di sensi. Portato in ospedale, è morto poco dopo. Sul posto era stata trovata un'altra persona della stessa età, con ferite alla testa, ma non è in pericolo di vita.