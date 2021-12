New York, studente italiano della Columbia University ucciso ad Harlem

Pochi minuti dopo l’aggressione di Giri, la polizia è intervenuta per un altro accoltellamento, avvenuto poco distante dal primo episodio. Un uomo di 27 anni, che secondo i media locali sarebbe un turista italiano, è stato accoltellato sulla 110ma Street West. È stato ricoverato in condizioni giudicate "stabili". La polizia ha poi arrestato un uomo che si trovava dentro Central Park e che, poco prima, aveva minacciata una persona. Il sospettato, che è stato arrestato all'interno del parco, farebbe parte della gang “EveryBody Killer”, secondo fonti della polizia di New York riportate dal New York Post , e dal 2012 sarebbe già stato arrestato almeno 11 volte per rapine e altri reati.

Lo studente ucciso

Davide Giri era originario di Alba, nel Cuneese. Nella cittadina – scrive la Gazzetta d'Alba - era molto conosciuto per le attività di volontariato svolte con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto. Aveva studiato ingegneria al Politecnico di Torino, dove si era laureato con il massimo dei voti, si era specializzato in elettronica alla Tongji University di Shangai e aveva conseguito un master in ingegneria elettronica al Politecnico e uno alla University of Illinois, Chicago. Dopo aver lavorato per la Fiat Chrysler, dal 2016 Giri stava frequentando la Columbia University di New York. Lì frequentava la School of Engineering and Applied Science per approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze e svolgeva anche il ruolo di assistente nel campus. Lo studente viveva nel campus dell’università newyorkese, poco distante da dove è stato accoltellato. "Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia che Davide Giri, studente della School of Engineering and Applied Science, è stato ucciso in un violento attacco vicino al campus giovedì sera", ha scritto il presidente della Columbia Lee Bollinger in una email agli studenti. "Si tratta di una notizia triste e scioccante".