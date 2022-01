Portogallo al voto per le elezioni legislative

Le urne chiuderanno alle 19 ora locale, le 20 in Italia. Circa 10,8 milioni di persone sono chiamate al voto. In vantaggio ci sarebbe il Partito Socialista del premier uscente Antonio Costa, ma i rivali di centrodestra del Partito Social Democratico disterebbero solo di qualche punto percentuale Condividi

Sono aperti i seggi in Portogallo, dove sono state convocate elezioni anticipate per rinnovare il Parlamento in seguito alla caduta della coalizione di governo di centrosinistra dello scorso autunno. Le urne chiuderanno alle 19 ora locale, le 20 in Italia. Circa 10,8 milioni le persone chiamate al voto.

Tornata elettorale incerta approfondimento Portogallo, Costa perde maggioranza, voto anticipato 30 gennaio 2022 Una tornata elettorale che, secondo gli ultimi sondaggi dei media portoghesi, si presenta incerta. In vantaggio c’è il Partito Socialista del premier uscente Antonio Costa, ma i rivali di centrodestra del Partito Social Democratico distano solo qualche punto percentuale. All'inizio dello scorso novembre, il partito del leader Costa era in vantaggio di 13 punti, quando la bocciatura del bilancio 2022 da parte degli ex alleati di sinistra scatenò la crisi di governo. Ma, secondo gli ultimi sondaggi il Partito socialista è ora al 35-36% dei voti mentre il centrodestra, rappresentato dal Partito socialdemocratico dell'ex sindaco di Porto Riu Rio, è arrivato al 33%, e la percentuale degli indecisi è fra il 15 e il 20% dei 10,8 milioni di elettori chiamati alle urne. "Parità tecnica" nei sondaggi Si tratta, secondo il linguaggio dei sondaggisti, di una "parità tecnica" che rende altrettanto possibili i due scenari opposti. Chiunque vincerà, dovrà raggiungere un patto di alleanza con i partiti di minoranza del suo ambito parlamentare, ma potrebbe essere necessario un accordo fra i due principali partiti: senza arrivare, come già accadde nel 1983, a una sorta di grosse koalition alla portoghese, si punta a un "gentlemen agreement" per agevolare un governo guidato dal partito con più voti nel caso in cui non si formino maggioranze sufficienti a sinistra o a destra.