Usa, tempesta di neve: in allerta 75 milioni di persone

A Boston è allarme perché per la città potrebbe trattarsi di una delle maggiori nevicate della storia tale da arrivare a 60 centimetri di neve. Mentre continua a nevicare, a Central Park, a New York, si sono già accumulati 12 centimetri di neve. Gli stati di New York e New Jersey hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Solo a New York i meteorologi prevedono fra i 20 e i 30 centimetri di neve con venti fino a 72,42 chilometri.

Il sindaco di New York invita i cittadini a restare a casa

Le autorità, inclusa la Casa Bianca, mettono in guardia sulle temperature glaciali e sulle condizioni pericolose soprattutto per quel che riguarda le strade. "E' meglio restare lontano dalle strade. Fate attenzione. Oggi è una buona giornata per stare in casa se non dovete uscire per forza" ha affermato il sindaco Eric Adams, alle prese con la prima forte nevicata in città. Un nuovo test per lui dopo un avvio difficile alla guida della città e dopo le critiche per la sua ricetta su come combattere la violenza.