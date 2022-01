Usa, tempesta di neve e ghiaccio: 80 milioni in allerta meteo

Una grande tempesta invernale ha portato forti nevicate e ghiaccio in alcune parti degli Stati Uniti e del Canada, costringendo 80 milioni di persone in allerta meteorologica. Più di 145mila persone sono senza corrente elettrica, a causa delle forti nevicate. Gli Stati della Virginia, della Georgia e la Carolina del Nord e del Sud hanno dichiarato lo stato di emergenza. Più di tremila voli in entrata e in uscita dagli Stati Uniti sono stati cancellati.

Servizio meteo: “Neve a New York”

Il Servizio meteorologico nazionale (Nws) americano ha affermato che in alcune aree sono previsti ulteriori 30 cm di neve e non si escludono problemi alla circolazione stradale, ma anche interruzioni di corrente. La tempesta adesso si sposterà verso Nord-Est e la neve è attesa anche a New York, Pittsburgh, Buffalo e nella regione dei Grandi Laghi.

Allerta anche in Canada

Nella provincia canadese dell'Ontario, che condivide il confine con lo stato di New York, ieri sono stati emessi avvisi di tempesta per gran parte del sud. Si prevede che Toronto, la capitale della provincia e la città più grande del Canada, sarà coperta da 20 centimetri di neve