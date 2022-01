Covid Germania, oltre 110mila contagi in 24 ore

Sono più di 110.000 i nuovi casi di Covid-19 registrati in 24 ore in Germania, secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie del Paese. Nello specifico, la più grande economia d'Europa ha registrato 112.323 contagi e 239 decessi nell'ultimo giorno, come ha affermato l'Istituto sanitario Robert Koch (Rki) ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Si valuta obbligo vaccinale

Intanto, il Cancelliere Olaf Scholz vuole introdurre la vaccinazione obbligatoria contro il Covid in Germania - dove 60 milioni di abitanti su 83 milioni sono completamente vaccinati - ma l'adozione del provvedimento è stata ritardata, in un clima surriscaldato dalle restrizioni già esistenti. Le manifestazioni hanno riunito centinaia di persone contrarie al progetto della vaccinazione obbligatoria. "Da parte mia, penso che sia necessario e spingerò attivamente per questo", ha però detto Scholz al Parlamento la scorsa settimana durante la sua prima interrogazione come Cancelliere.