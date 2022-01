Uk, i cigni della regina hanno l'influenza aviaria: 26 abbattuti

Seigneur of the Swans

leggi anche

Uk, svelato il programma del Giubileo di platino della Regina

Elisabetta II condivide la proprietà dei cigni con la Worshipful Company of Vintners e la Worshipful Company of Dyers per via di un antico statuto. La regina ha persino un titolo ufficiale legato ai cigni: "Seigneur of the Swans". E ogni anno, nella terza settimana di luglio, su un tratto del Tamigi avviene la "Swan Upping", la cerimonia reale per il censimento dei cigni.