Guai reali, Andrea e Harry rattristano la regina Elisabetta

Un nuovo documentario di ITV rivela la possibile relazione sentimentale tra il duca di York e Ghislane Maxwell, l’ex donna e sodale del pedofilo americano Jeffrey Epstein. Per motivi di sicurezza il nipote minaccia invece di non tornare mai più nel Regno Unito con la famiglia, impedendo così alla sovrana di conoscere la nipote Lilibet (la corrispondente da Londra)

LONDRA - La sua stessa famiglia continua a creare dispiaceri, e non di scarsa portata, alla regina Elisabetta. Nell’occhio del ciclone c’è sicuramente quello che è sempre stato considerato il figlio prediletto, il terzogenito Andrea.

La presunta relazione in un lontano passato

L’emittente Itv sta per mandare in onda un documentario intitolato “Ghislane, il principe Andrea e il pedofilo” nel quale si dà ampio spazio all’ipotesi che l’ex compagna e sodale di Jeffrey Epstein, il miliardario americano condannato per pedofilia e traffico di minori morto in carcere nel 2019, avrebbe avuto decenni orsono una relazione col il duca di York.

A sostenerlo sono il banchiere Euan Rellie, che è stato compagno di università della Maxwell, e Paul Page, in passato addetto alla sicurezza del principe, quest’ultimo ormai “degradato” dalla stessa regina a “privato cittadino” . Elisabetta gli ha anche tolto i titoli miliari e quello di “sua altezza reale” a pochi giorni della recente condanna di Ghislane Maxell da parte di una corte di New York.

La causa civile per presunti abusi sessuali

Falliti i tentativi di evitarlo da parte dei suoi costosissimi difensori, Andrea dovrà con ogni probabilità difendersi in una causa civile intentata da Virginia Giuffrè, che ha accusato il duca di aver sessualmente abusato di lei quando aveva 17 anni nelle abitazioni di Epstein a New York e nelle isole vergini e nell’appartamento della Maxwell a Londra. Andrea ha sempre respinto ogni accusa.

Elisabetta non può vedere la nipote Lilibet

E nuovi dispiaceri giungono per Elisabetta anche dal principe Harry. L’anziana sovrana potrebbe non vedere mai la nipotina che porta il suo nome (Lilibet) nata nel 2020. Il duca ha dichiarato che non porterà mai la famiglia nel Regno Unito (neanche per il giubileo di Platino della sovrana previsto a giugno per celebrare i 70 anni di regno) a meno che non riceverà protezione dalla polizia britannica. Harry si è detto pronto a pagare per il servizio, ma a ricevuto in risposta un secco no, perché la polizia non può fornire un servizio privato.

Le minacce ricevute

I legali del duca e della duchessa del Sussex hanno fatto notare come il secondogenito di Diana e Carlo abbia “ereditato un rischio sicurezza alla nascita” e hanno ricordato come Harry abbia combattuto in Afghanistan e la sua famiglia da parte di gruppi neonazisti e altre frange estremiste.