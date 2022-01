Covid, la cantante No vax Horká si contagia volontariamente e muore

Il dolore del figlio

approfondimento

Lo scorso 13 gennaio la cantante aveva condiviso sul suo profilo social un post in cui affermava di avere il Covid e di aver ormai superato la malattia, rallegrandosi di poter tornare "al teatro, alla sauna e alla vita sociale" e invitando gli altri a fare lo stesso. Secondo il racconto del figlio della donna Jan Rek, anche lui musicista, la madre avrebbe scelto di rimanere a casa nonostante lui e il padre fossero positivi. Per loro, vaccinati, la malattia è durata tre giorni, per lei invece è stata più lunga, cinque giorni fino ad averla portata al decesso. Sempre Jan, in un'intervista alla testata ceca Irozhlas.cz, ha criticato duramente i No vax e diffusori di fake news sulla pandemia. "Avete ucciso mia madre. Lei non potrà venire alla mia laurea, al mio matrimonio, o al battesimo di mio figlio" ha detto, spiegando come sia lui che il padre avessero cercato di convincere Hana a vaccinarsi, senza riuscirci.