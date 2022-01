Afghanistan, talebani vietano l’uso dei bagni pubblici alle donne

Quello di vietare i bagni pubblici, in un Paese dove la povertà sta diventando endemica e l'accesso ai servizi igienici e all'acqua calda è sempre più un miraggio per gran parte della popolazione, rappresenta una grave violazione dei diritti umani. Nei bagni pubblici molti cittadini possono lavarsi e riscaldarsi. E ancora una volta a pagare il prezzo più alto saranno le donne, poiché sono proprio loro a usare regolarmente i bagni pubblici per il rituale di purificazione richiesto dalla legge islamica.

L'accesso all'acqua

Nei quartieri di Herat, la povincia in cui è rimasto il nostro contingente in questi anni, solo il 39% ha un accesso adeguato e diretto all'acqua e ai servizi igienici.

Non è difficile capire quanto la decisione di vietare i bagni pubblici alle donne rappresenti un pericoloso discrimine.

Al Guardian, primo qutidiano a dare la notizia, le organizzazioni non governative che operano in zona hanno spiegato che la maggior parte delle famiglie non ha la possibilità di riscaldare grandi quantità di acqua e che per questo fanno affidamento sugli hammam in inverno. L'Islam richiede un rituale di pulizia dopo i rapporti sessuali, il cilco mestruale o il parto. Le donne che non hanno la possibilità di praticare il rituale a casa, per mancanza di acqua, vanno nei bagni pubblici.

Un salto indietro di 20 anni nel passato, all'epoca del primo governo talebano, in cui venne adotato un provvedimento simile.