Covid, il contagio rallenta in Gb e Francia: la situazione nei Paesi

Covid Francia, Macron: "Voglio fare arrabbiare i no vax"

La Francia ha registrato altri 296.097 contagi e 91 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Parigi che sottolineano come la media dei casi negli ultimi 7 giorni sia di 265.837. Si tratta di circa 7.500 contagi in meno rispetto a ieri: i morti erano stati 142. E proprio in Francia a pochi mesi dalla presidenziali si discute se imporre o meno l’obbligo vaccinale per favorire le somministrazioni. Chiare le parole del portavoce del governo francese Gabriel Attal che ha sottolineato come Parigi non imporrà l'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. In base alle regole attualmente in vigore in Francia è necessario esibire la prova dell'avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o un test negativo per entrare in ristoranti, bar o utilizzare i treni interregionali. Con l'aumento dei casi della variante Omicron, il Parlamento francese sta discutendo la possibilità di non accettare più i test negativi.