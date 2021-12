Gran Bretagna, a Londra contagiato 1 su 10: due milioni i positivi

Il Regno Unito ha registrato nuovi record di casi di Covid, trainati dalla variante Omicron. Secondo i dati diffusi dal governo, il numero di infezioni è aumentato del 48% negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente. Condividi

La variante Omicron tiene sotto scacco l’Inghilterra. Secondo i dati diffusi dal governo, il numero di infezioni è aumentato del 48% negli ultimi 7 giorni rispetto alla settimana precedente.

Centinaia di migliaia di persone in isolamento il 24 e il 25 approfondimento Covid UK, nuovo record contagi: oltre 88mila in 24 ore Secondo le stime ufficiali (che potrebbero essere al ribasso) a Londra una persona su 10 ha il Covid mentre Boris Johnson è sotto accusa per non aver deciso -al momento - di varare nuove misure. Va da sè che la maggior parte delle persone ha comunque deciso di trascorrere le feste in isolamento.

I numeri Stando all’Ufficio per le statistiche nazionali (ONS), in Inghilterra il 2.83% della popolazione è positivo al virus ovvero 1,5 milioni di persone. In Galles, un cittadino su 45, ovvero 70.000 persone, in Irlanda del Nord 45.000, in Scozia 79.000 Il primato spetta a Londra, dove, come dicevamo, una persona su 10 ha il Covid. I dati sono stati pubblicati il 24 dicembre e si riferiscono alla settimana dal 13 al 19 dicembre. Oggi dunque i numeri potrebbero essere cambiati con le proiezioni che parlano di 2 milioni di positivi nel giorno di Natale.



Galles, Scozia e Irlanda approfondimento Gb, party pre-Natalizio a Downing Street, è bufera sul governo BoJo In Galles, Scozia ed Irlanda del Nord sono scattati ulteriori provvedimenti, come ad esempio la regola di un massimo di sei persone insieme, mentre in Inghilterra Boris Johnson esita ad introdurre nuove misure nonostante l’avanzare della pandemia con la sua popolarità che affonda nei sondaggi.