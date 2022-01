Brasile, 7 morti per crollo scogliera su barche

L’episodio

Forti piogge in Brasile, 18 morti e 58 località inondate

Un grosso frammento di roccia si è staccato dalla sua parete ed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di Furnas, nello stato di Minas Gerais famoso per le sue acque verdi e per la spettacolare sfilata di pareti rocciose, nonché meta turistica per escursionisti nel sud est del Brasile. I vigili del fuoco sono ora al lavoro per cercare i dispersi mentre nove delle trentadue persone ferite sono state ricoverate in ospedale.