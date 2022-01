Kazakistan, decine di morti in scontri. Tokayev: “Ordine ristabilito”

Il presidente kazako ha dichiarato che l’ordine è stato per lo più ristabilito nel Paese, dopo la dura repressione delle manifestazioni di piazza. Le operazioni, ha detto, continueranno "fino alla distruzione totale dei militanti”. Decine i morti, almeno un migliaio i feriti e circa 2.000 gli arresti. Arrivati anche i paracadutisti russi, con gli Usa che avvertono: "sorvegliamo" per verificare eventuali abusi da parte delle truppe di Mosca Condividi

Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dichiarato che l'ordine è stato per lo più ristabilito nel Paese, dopo giorni di disordini senza precedenti. "Le forze dell'ordine stanno lavorando duramente. L'ordine costituzionale è stato per lo più ripristinato in tutte le regioni", ha detto Tokayev in un comunicato aggiungendo che le operazioni di sicurezza continueranno "fino alla distruzione totale dei militanti". Nel Paese però è il caos. Decine i morti, almeno un migliaio i feriti e circa 2.000 gli arresti. Sono arrivati anche i paracadutisti russi. Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price ha detto che gli Stati Uniti "sorvegliano" per verificare eventuali abusi dei diritti umani da parte delle truppe russe in Kazakistan. "Gli Stati Uniti e il mondo intero monitorano tutte le eventuali violazioni dei diritti umani - mette in evidenza Price - E sorvegliamo anche eventuali azioni che possano gettare le basi per una presa di controllo delle istituzioni del Kazakistan".

Gli scontri leggi anche Proteste Kazakistan, 2.300 arresti: 18 agenti morti e 748 feriti Il palazzo presidenziale e il municipio di Almaty in fiamme, altri edifici governativi in rovina, veicoli della polizia carbonizzati nelle strade, bossoli di proiettili a cospargere il terreno. E di tanto in tanto, il rumore di spari proveniente dalla Piazza della Repubblica, nel cuore della città. È questa la situazione nell'ex capitale e centro economico del Kazakistan. Immagini da guerra civile più che da proteste di piazza, con un bilancio che si aggrava di ora in ora. Decine i morti, almeno un migliaio i feriti e circa 2.000 arresti, secondo le ultime cifre fornite dalle autorità. Ci sono anche i russi Intanto, guidate dai paracadutisti russi, sono arrivate le avanguardie delle forze dei Paesi del Trattato collettivo di sicurezza (Csto), chiamate in soccorso dal presidente Kassym-Jomar Tokayev, secondo il quale il Paese è vittima di un attacco di gruppi terroristi addestrati e guidati da potenze straniere. Dello stesso avviso Mosca, secondo la quale "formazioni armate organizzate" sono all'opera per "minare la sicurezza e l'integrità" del Kazakistan, finora considerata la più stabile e prospera Repubblica ex sovietica dell'Asia centrale, alleata della Russia ma che negli anni ha attirato enormi investimenti, anche americani ed europei, per sfruttare le sue risorse energetiche. E non è un caso che il ministero degli Esteri abbia tenuto ad assicurare che "gli investimenti esteri e gli affari delle società straniere saranno protetti".